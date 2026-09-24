La jornada se presentará estable, con temperaturas que oscilarán entre los 11° y los 28° y sin precipitaciones previstas. El panorama continuará favorable durante los próximos días.

Durante las primeras horas de este jueves, la ciudad de Santa Fe presenta condiciones estables y sin lluvias previstas. De acuerdo con el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá una temperatura mínima de 11° y una máxima de 28°.

La mañana comenzará con una temperatura de 11° y condiciones estables. No se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias será del 0%. El viento soplará del sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Puede interesarte

Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 28°, que será el valor máximo previsto para este jueves. No se esperan lluvias. El viento será del sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 18°. Tampoco se prevén precipitaciones. El viento volverá a soplar del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En cuanto a las condiciones generales, se espera una jornada estable, con una importante amplitud térmica y sin lluvias previstas durante todo el jueves.

Pronóstico extendido

El viernes 25 tendrá una mínima de 13° y una máxima de 27°. No se esperan lluvias.

Para el sábado 26, se espera una mínima de 13° y una máxima de 26°. No se prevén precipitaciones durante la jornada.

Finalmente, el domingo 27 presentará una mínima de 16° y una máxima de 25°.