Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo ligeramente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 8° y la máxima sería de 19º, bajando a 11° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 71%, la presión de 1019.6 hPa, viento sudoeste a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Puede interesarte

Pronóstico extendido

El viernes se espera una mínima de 4° y una máxima de 16°. Continuará el cielo algo nublado a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 4° y una máxima de 17°. El cielo seguirá a presentándose algo nublado, pero sin precipitaciones.

Finalmente, el domingo se presenta nuevamente con mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 4° y la máxima de 19°.