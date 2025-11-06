Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidades de precipitaciones con valores leves en la tarde y concretas en la noche con porcentajes entre 10% y 40%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 12° y la máxima sería de 25º, bajando a 20° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 82%, la presión de 1017.2 hPa, viento este a 15 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 14° y una máxima de 19°. Se espera cielo mayormente cubierto con lluvias fuertes en la madrugada, concretas precipitaciones en la mañana y caídas de agua aisladas durante el resto de la jornada.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 10° y una máxima de 24°. La jornada se presenta con cielo mayormente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el domingo se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. Respecto a temperatura, la mínima será de 13° y la máxima de 27°.