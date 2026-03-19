Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones para la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 26º, bajando a 23° en horas de la noche.

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Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 73%, la presión de 1010.9 hPa, viento este a km/h y visibilidad de 10 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes se espera cielo cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 21º y una máxima de 27º.

Para el sábado se esperan tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde. La mínima será de 22º y una máxima de 25º.

Finalmente, el domingo se espera cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 15º y una máxima de 24º.