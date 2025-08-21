Este jueves es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, con valores que se mantendrán en 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 21º, bajando a 14° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1010.1 hPa, viento noreste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por lluvias o viento, a pesar de las fuertes ráfagas registradas.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 14° y una máxima de 18°. Con cielo parcialmente nublado, sólo se esperan fuertes vientos por la tarde.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 9° y una máxima de 15°. El cielo volverá a presentarse parcialmente nublado.

Finalmente, el domingo regresará a estar con cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 5° y la máxima de 16°.