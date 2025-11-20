Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 34º, bajando a 27° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 83%, la presión de 1003.8 hPa, viento noreste a 15 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 15° y una máxima de 23°. Se esperan tormentas aisladas en la madrugada, con chaparrones en la mañana y cielo parcialmente cubierto el resto del día.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 13° y una máxima de 28°. La jornada se presenta con cielo ligeramente cubierto durante todo el día y sin lluvias.

Finalmente, el domingo se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 30°.