El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital provincial, con cielo variable y temperaturas en ascenso hacia la tarde.

Este jueves 30 de abril se presenta con condiciones estables en la ciudad de Santa Fe, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada comenzó con neblinas y alta humedad, pero se espera una mejora progresiva del tiempo con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones.

Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima se ubica en torno a los 10°C, con registros de humedad elevados (97%) y vientos leves del noreste. La presencia de neblina reduce parcialmente la visibilidad, una situación típica en mañanas otoñales.

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Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 24°C. Los vientos rotarán al norte con intensidades entre 13 y 22 km/h, aportando aire más templado a la región.

Por la noche, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura estimada en 16°C y vientos leves del noreste. No se prevén lluvias en ningún momento del día.

Pronóstico extendido

El informe del Servicio Meteorológico Nacional anticipa continuidad de condiciones mayormente estables en los próximos días:

Viernes: mínima de 15°C y máxima de 26°C. Jornada templada a cálida, con nubosidad variable.

Sábado: mínima de 15°C y máxima de 21°C. Leve descenso de temperatura, con cielo mayormente nublado.

Domingo: mínima de 9°C y máxima de 20°C. Ambiente más fresco, especialmente por la mañana.