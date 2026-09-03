Santa Fe tendrá este jueves una jornada con cielo mayormente nublado durante gran parte del día, sin lluvias previstas y con viento del sector sudeste. El pronóstico anticipa un cambio en las condiciones durante los próximos días, con temperaturas en descenso y un domingo que podría convertirse en la jornada más fría de la semana.

La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 3 de septiembre con 16,3 °C, cielo ligeramente nublado y una humedad del 92%, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 6 de la mañana, el viento soplaba del sector sur a 28 km/h, mientras que la visibilidad era de 12 kilómetros.

Para este jueves, el organismo nacional prevé una jornada mayormente nublada durante la mañana y la tarde, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche, cuando se espera cielo despejado.

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La temperatura mínima prevista es de 14 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 22 °C. En principio, no se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante la mañana y la noche, y entre 0 y 10% durante la tarde.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 14 °C. El viento soplará del sudeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 22 °C durante la tarde. En ese período, el viento del sudeste se intensificará y podría registrar velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Además, el SMN anticipa ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde, por lo que se espera una jornada ventosa, especialmente en ese tramo del día.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar. El cielo pasará a estar despejado, con una temperatura estimada de 14 °C y vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

El sol salió a las 7:17 y se pondrá a las 18:48, de acuerdo con la información consignada en el pronóstico.

Pronóstico extendido

El cambio más importante en el tiempo se observará durante los próximos días. El pronóstico extendido del SMN anticipa un descenso progresivo de las temperaturas, que será más marcado durante el fin de semana.

Viernes: se espera una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C. La jornada será más fresca que la del jueves y marcará el comienzo del descenso térmico.

Sábado: la temperatura continuará bajando. El SMN pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 17 °C, por lo que será una jornada notablemente más fría.

Domingo: será el día con las temperaturas más bajas del período analizado. Se prevé una mínima de apenas 3 °C y una máxima de 12 °C.