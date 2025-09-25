Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada, con valores que no superarán el 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 23º, bajando a 20° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 77%, la presión de 1026.9 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 11° y una máxima de 27°. Se mantendrá el cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 16° y una máxima de 18°. La jornada se presenta con probabilidad de lluvias en la mañana, pasando a mayormente nublado en la noche.

Finalmente, el sábado se espera cielo mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 9° y la máxima de 24°.