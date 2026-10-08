El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe. El viento soplará del sector sur y podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana. Para el viernes se espera un descenso de las temperaturas, mientras que las condiciones comenzarían a mejorar durante el fin de semana.

La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 8 de octubre con cielo cubierto y una temperatura de 15°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanzaba el 94%, mientras que la presión atmosférica se ubicaba en 1008.2 hPa.

El viento soplaba del sudoeste a 21 km/h y la visibilidad era de 12 kilómetros. Para esta jornada, el organismo prevé una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 21°C.

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Durante la mañana se espera que continúe el cielo nublado, con una baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre 0% y 10%. El viento continuará desde el sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones podrían presentar algunas lluvias aisladas. El SMN estima una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que la temperatura alcanzaría los 21°C, el valor máximo previsto para este jueves.

Durante la noche, el cielo permanecería nublado y la temperatura descendería hasta los 16°C. El viento continuará soplando del sector sur, aunque con una intensidad menor, de entre 13 y 22 km/h.

El sol salió a las 6:32 y está previsto que se oculte a las 19:10, de acuerdo con la información meteorológica oficial.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial del SMN anticipa un descenso de las temperaturas para el viernes, mientras que durante el fin de semana se espera una recuperación gradual de los registros térmicos.

Viernes: se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 18°C.

Sábado: las temperaturas estarán entre los 13°C y los 19°C.

Domingo: se espera una mínima de 14°C y una máxima de 21°C.