Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana tras las precipitaciones de la madrugada. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana y la tarde con valores entre el 10% y 40%. Por la noche las cifras se ubican en porcentajes menores al 10%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 26º, bajando a 23° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 78%, la presión de 1011.2 hPa, viento sudeste a 15 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 18° y una máxima de 30°. La lluvias podrían replicarse con probabilidad aislada en la mañana y la noche, con cielo cubierto durante el resto del día.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 19° y una máxima de 28°. La jornada se presenta durante toda su extensión con probabilidad de tormentas aisladas.

Finalmente, el domingo se esperan precipitaciones lluvias aisladas en la mañana y cielo cubierto durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 12° y la máxima de 20°.