El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias durante la mañana, algunas precipitaciones aisladas por la tarde y una mejora hacia la noche. La temperatura máxima llegará a 18°C.

El jueves se presenta con condiciones inestables en la capital provincial, aunque el tiempo tenderá a mejorar durante el transcurso del día. Para el viernes se espera una jornada fresca, mientras que el sábado llegará con un marcado descenso de la temperatura mínima.

La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 20 de agosto con cielo cubierto y lluvia débil, en una mañana húmeda y fresca. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 la temperatura era de 10,2°C, con una humedad del 98%, presión atmosférica de 1013 hPa y viento del sudoeste a 12 km/h.

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Para las primeras horas del día se prevén lluvias, con una probabilidad de precipitaciones que se ubicará entre el 40% y el 70%. La temperatura mínima prevista es de 9°C.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo variables, con posibilidad de lluvias aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura alcanzará los 18°C, que será la máxima prevista para este jueves.

Hacia la noche, el panorama comenzará a mejorar. El cielo estará algo nublado y el SMN no contempla probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 13°C.

El viento soplará durante toda la jornada desde el sector sur y sudoeste, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h.

El sol salió a las 7.33 y se pondrá a las 18.40, por lo que la jornada contará con poco más de 11 horas de luz natural.

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Pronóstico extendido

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN actualizado durante la madrugada de este jueves, las condiciones seguirán siendo frescas durante los próximos días, con un descenso de las temperaturas mínimas.

Viernes: se espera una jornada con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 17°C. El descenso térmico se hará sentir especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Sábado: será el día más frío del fin de semana. La mínima prevista es de 5°C, mientras que la temperatura máxima llegará a 16°C.

Domingo: las temperaturas continuarán siendo bajas, aunque con una mínima algo superior a la del sábado. Se esperan 6°C de mínima y 16°C de máxima.