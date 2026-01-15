Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con precipitaciones a primera hora de la mañana. Se espera que continúen las tormentas durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por a tarde/noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 24° y la máxima sería de 30º, bajando a 25° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1005.8 hPa, viento este a 13 km/h y visibilidad de 12 km.

Rige una alerta naranja para el territorito santafesino por tormentas fuertes.

Pronóstico extendido

El viernes se espera cielo se esperan lluvias por la mañana y chaparrones por la tarde. La mínima será de 20º y una máxima de 28º.

Para el sábado se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 20º y una máxima de 29º.

Finalmente, el domingo se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 22º y una máxima de 32º.