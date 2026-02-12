La ciudad de Santa Fe transita este jueves 12 de febrero de 2026 bajo alerta naranja por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por inestabilidad durante gran parte del día.

A las 6 de la mañana, en la ciudad de Santa Fe, la temperatura fue de 19°C, con cielo cubierto. La humedad alcanzó el 67%, la presión se ubicó en 1004,9 hPa y el viento sopló del sur a 38 km/h. La visibilidad fue de 12 km.

Para hoy se espera una mínima de 19°C y una máxima de 29°C. Durante toda el día se prevén tormentas fuertes La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 40% y el 100% a lo largo de toda la jornada.

El viento será del sudeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h durante todo el día.

La alerta naranja indica la probabilidad de que se desarrollen fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden representar un riesgo significativo para la sociedad, los bienes materiales y el ambiente. En el contexto de una tormenta, este tipo de alerta se refiere a eventos con vientos intensos, lluvias torrenciales o incluso la posibilidad de granizo, todos con capacidad de generar situaciones de emergencia.

Pronóstico extendido

El viernes continuará la inestabilidad durante toda la jornada con tormentas. Se anuncia una mínima de 20°C y una máxima de 29°C.

El sábado la temperatura oscilará entre los 21°C y los 28°C, con cielo mayormente nublado durante todo el día.

Para el domingo se prevé una mínima de 22°C y una máxima de 30°C, con tormentas aisladas por la mañana.

De acuerdo al pronóstico oficial del SMN, las temperaturas se mantendrán dentro de valores típicos para febrero en la región, con variaciones moderadas y presencia de humedad elevada.