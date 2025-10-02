Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de lluvias con valores menores al 10% en la mañana y concretas chances de lloviznas en horas de la tarde con probabilidad de entre 10% y 40%. Por la noche vuelven a bajar los valores.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 13° y la máxima sería de 27º, bajando a 20° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 76%, la presión de 1019.2 hPa, viento este a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 15° y una máxima de 30°. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, sin probabilidad de lluvias.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 22° y una máxima de 34°. La jornada se presenta con cielo parcialmente despejado en toda la jornada.

Finalmente, el domingo se esperan tormentas aisladas en la mañana y cielo algo cubierto en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 20° y la máxima de 21°.