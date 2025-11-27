Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de chaparrones en la mañana con porcentajes entre 10% y 40%, reduciendo su intensidad por la tarde con chances menores al 10% y retomando el aviso para la noche con los valores iniciales, pero a la espera de tormentas aisladas.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 34º, bajando a 28° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 74%, la presión de 1004.9 hPa, viento este a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 20° y una máxima de 32°. Se espera cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada con probabilidad de tormentas aisladas desde la mañana a la noche.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 20° y una máxima de 33°. La jornada se presenta con chances de tormentas aisladas durante toda su extensión.

Finalmente, el domingo se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, con tormentas aisladas en la mañana y precipitaciones menores en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 18° y la máxima de 25°.