Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 33º, bajando a 26° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 85%, la presión de 1009.6 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 20° y una máxima de 31°. Se espera cielo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 24° y una máxima de 32°. La jornada se presenta con cielo ligeramente nublado a lo largo de toda la jornada.

Finalmente, el domingo se espera cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 23° y la máxima de 34°.