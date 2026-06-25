La ciudad de Santa Fe amaneció este jueves 25 de junio con una sensación térmica cercana a los 2 grados y cielo despejado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se mantendrá estable, con temperaturas frescas durante la mañana y una tarde agradable, sin probabilidades de precipitaciones.

El frío volvió a hacerse sentir en la capital santafesina durante las primeras horas de este jueves. A las 6 de la mañana, la temperatura era de 5,3°C, mientras que la sensación térmica descendía hasta los 2,2°C debido al viento del sudoeste. Sin embargo, el panorama meteorológico anticipa una jornada tranquila, con presencia de sol y temperaturas que alcanzarán los 16°C por la tarde.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, mientras que hacia la tarde estará ligeramente nublado, permitiendo una mayor presencia del sol. Para la noche volverán algunas nubes, aunque sin generar inestabilidad.

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El SMN prevé una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 16°C para este jueves. Además, no se esperan lluvias en ninguno de los períodos del día, con una probabilidad de precipitación del 0%.

Los vientos soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora, rotando del oeste durante la mañana, del sudoeste por la tarde y del norte hacia la noche.

Las condiciones de estabilidad atmosférica también se reflejan en la humedad elevada, que alcanzaba el 96% al amanecer, y en una visibilidad de 12 kilómetros.

Pronóstico extendido

El viernes continuará el tiempo estable y con amplitud térmica. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima llegará a los 17°C. Se espera una jornada con buenas condiciones meteorológicas y sin lluvias.

Para el sábado se anticipa un leve ascenso térmico. La mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 18°C, convirtiéndose en el día más templado del fin de semana. El cielo se mantendría con nubosidad variable y sin fenómenos significativos.

El domingo se presentará algo más fresco, con una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. Aunque aumentará la nubosidad respecto de jornadas anteriores, por el momento el pronóstico no indica precipitaciones para la región.