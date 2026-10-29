El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa chaparrones durante la tarde y lluvias aisladas por la noche, con una máxima de 26°C.

La ciudad de Santa Fe tendrá este jueves una jornada con temperaturas agradables, nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas de la mañana, el registro meteorológico marcaba 12,3°C, con cielo despejado, una humedad del 94% y viento del norte a 6 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros, mientras que la presión atmosférica se ubicaba en 1016,4 hPa.

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Para el resto de la jornada se espera un aumento de la temperatura, con una máxima prevista de 26°C. El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del noroeste por la mañana, del noreste por la tarde y del este durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la mañana se presentará parcialmente nublada, con una temperatura estimada de 19°C y sin probabilidad de precipitaciones.

Hacia la tarde, el cielo estará acompañado por chaparrones aislados. La temperatura alcanzará los 26°C y la probabilidad de lluvia se ubicará entre el 10% y el 40%.

Durante la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 20°C y una probabilidad de precipitaciones también de entre el 10% y el 40%.

Ante este panorama, quienes tengan actividades al aire libre durante la tarde o deban trasladarse por la noche podrán tener en cuenta la posibilidad de precipitaciones al organizar sus salidas.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días anticipa temperaturas máximas de entre 28°C y 29°C, con mínimas que irán aumentando hacia el domingo. De esta manera, el fin de semana tendrá condiciones térmicas más cálidas en la capital provincial.

Viernes 30 de octubre: mínima de 15°C y máxima de 28°C.

Sábado 31 de octubre: mínima de 16°C y máxima de 29°C.

Domingo 1 de noviembre: mínima de 18°C y máxima de 28°C.

Para el viernes y el sábado se prevén máximas cercanas a los 30°C, mientras que el domingo la temperatura máxima rondará los 28°C. Las mínimas también mostrarán un ascenso progresivo, desde los 15°C del viernes hasta los 18°C del domingo.