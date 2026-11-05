Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una máxima de 28°C, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvia. El pronóstico anticipa un descenso de temperatura hacia el sábado.

La ciudad de Santa Fe tendrá este jueves 5 de noviembre una jornada con condiciones de tiempo estables y temperaturas agradables. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 28°C, mientras que no se esperan precipitaciones durante el día.

A primera hora de la mañana, el registro en la capital provincial era de 10,8°C, con cielo despejado, una humedad del 95% y viento del oeste a 6 km/h. La presión atmosférica se ubicaba en 1012,1 hPa y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

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El sol salió a las 6.02 y se ocultará a las 19.31, por lo que la jornada tendrá varias horas de luz natural.

Durante la mañana se espera que el cielo esté ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C y vientos del sector sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 28°C, con cielo parcialmente despejado y viento del norte. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 22°C, con viento del noreste y condiciones similares de nubosidad.

En las tres franjas horarias, el SMN mantiene en 0% la probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico anticipa temperaturas variables, con un descenso de las máximas durante el sábado y una mañana más fresca el domingo.

El viernes 6 de noviembre continuará el tiempo estable, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 28°C. Será otra jornada con valores térmicos similares a los previstos para este jueves.

En tanto, el sábado 7 se espera un cambio en las condiciones térmicas. La mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 23°C, cinco grados menos que el día anterior.

Para el domingo 8, el SMN pronostica una mañana más fresca, con una mínima de 8°C. Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 24°C.