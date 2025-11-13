Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones estables. Posibles bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales.

Temperaturas en suave descenso de las mínimas y suave ascenso de las máximas. Vientos calmos a leves de direcciones variables, cambiando a leves del sector este.

En el día de la fecha, se observa en la región que las condiciones mejoran con el ingreso de aire relativamente frío, no obstante ello, esta mejoría no debería mantenerse en el tiempo debido a la pérdida de efectividad del sistema y con ello permitiendo nuevamente un aporte sostenido de aire cálido y húmedo el cual debería generar una tendencia a que las condiciones desmejoren gradualmente hacia el fin de semana.

Puede interesarte

Hay un ascenso gradual de las temperaturas a partir de la tarde de hoy y posibilidad de lluvias de diversas intensidades hacía últimas horas del sábado y primeras del domingo, las cuales podrían extenderse durante la mañana, mejorando luego gradualmente hacia la tarde/noche. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia: