El pronóstico anticipa una jornada estable, sin lluvias y con una máxima de 23°C. Cómo seguirá el tiempo viernes, sábado y domingo.

Durante las primeras horas de este jueves, la ciudad de Santa Fe registra 12,9°C, con una humedad del 87%, presión atmosférica de 1018,1 hPa y viento del este a 10 kilómetros por hora. La visibilidad es de 12 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado por el SMN el miércoles 16 de septiembre a las 17.17, la temperatura mínima prevista para este jueves es de 12°C, mientras que la máxima llegará a 23°C.

La mañana comenzó con cielo despejado y una temperatura cercana a los 12°C. Para este período no se prevén lluvias y la probabilidad de precipitaciones es del 0%.

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Durante la tarde, el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura llegará al valor máximo previsto de 23°C. El viento continuará predominando del sector noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará algo nublado, con una temperatura estimada de 21°C. Tampoco se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias continuará en 0%.

En cuanto al viento, el pronóstico mantiene durante toda la jornada una dirección predominante del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El sol salió a las 6.59 y está previsto que se oculte a las 18.56, según los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días en la ciudad de Santa Fe.

Viernes: se espera una mínima de 13°C y una máxima de 24°C.

Sábado: la temperatura continuará en ascenso, con una mínima de 14°C y una máxima de 26°C.

Domingo: será la jornada más cálida del período, con una mínima prevista de 16°C y una máxima que alcanzará los 29°C.