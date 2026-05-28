La ciudad de Santa Fe amaneció este jueves con neblina, alta humedad y una temperatura cercana a los 9°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo parcialmente nublado hacia la noche y sin probabilidades significativas de lluvias.

La presencia de bancos de neblina durante las primeras horas del día volvió a marcar el inicio de la jornada en Santa Fe, donde además se registró humedad del 100%, viento leve del sector este y una visibilidad reducida a 7 kilómetros. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo continuará estable durante este jueves y también durante el fin de semana, con temperaturas agradables por la tarde.

La mañana comenzó con cielo despejado acompañado de neblina y una temperatura mínima prevista de 8°C. De acuerdo con el informe actualizado a las 5.45 por el SMN, las condiciones meteorológicas se mantendrán sin cambios importantes durante gran parte del día.

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Para la tarde, se espera una temperatura máxima de 19°C, con viento leve del noreste entre 7 y 12 km/h y muy baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre 0 y 10%. Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente nublado, aunque sin chances de lluvias significativas.

La humedad elevada seguirá siendo uno de los factores predominantes de la jornada, favoreciendo nuevamente la formación de neblinas y bancos de niebla en sectores suburbanos y rutas cercanas a la ciudad. Desde los organismos meteorológicos recomiendan circular con precaución durante las primeras horas del día debido a la reducción de visibilidad.

En cuanto a las condiciones generales, el ambiente continuará fresco durante la mañana y más templado por la tarde, en línea con las características típicas del otoño santafesino. Además, el viento leve contribuirá a mantener una sensación térmica estable y sin grandes variaciones.

Pronóstico extendido:

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de semana con buenas condiciones meteorológicas y temperaturas agradables durante las tardes.

Para el viernes se espera una mínima de 14°C y una máxima de 19°C. La jornada se mantendría con nubosidad variable y ambiente templado, especialmente durante la tarde. No se prevén lluvias.

El sábado tendrá condiciones similares, aunque con un leve descenso de la temperatura mínima, que se ubicará en 10°C. La máxima alcanzaría los 20°C, consolidando un fin de semana con tardes agradables y estabilidad atmosférica.

El domingo continuará el tiempo estable en la capital provincial. El SMN pronostica una mínima de 11°C y una máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve. Tampoco hay probabilidades relevantes de precipitaciones.