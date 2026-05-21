La ciudad tendrá este jueves una jornada fría durante la mañana y templada hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas otoñales que se mantendrán durante el fin de semana.

El jueves comenzó con un marcado descenso térmico en la ciudad de Santa Fe. A primeras horas del día, la temperatura se ubicó cerca de los 7°C, aunque la sensación térmica descendió hasta los 5°C debido al viento leve del sector sur. El cielo se presentó despejado y con muy buena visibilidad.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas permanecerán estables a lo largo de toda la jornada, con nubosidad variable y sin probabilidades de precipitaciones.

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La humedad alcanzó el 99%, mientras que la presión atmosférica se mantuvo elevada en 1026.5 hPa, reflejando un escenario de tiempo estable sobre la región. En tanto, la visibilidad fue de 12 kilómetros durante las primeras horas del día.

El SMN anticipa para este jueves una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 16°C en la capital provincial. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde aumentará la nubosidad y las condiciones pasarán a mayormente nubladas.

A pesar de la presencia de nubes, no se esperan lluvias ni tormentas en Santa Fe ni en gran parte del centro de la provincia. Los vientos soplarán desde el este con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora, manteniéndose leves durante todo el día.

Por la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado y la temperatura rondará los 12°C, en un cierre de jornada fresco pero estable.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que las buenas condiciones climáticas continuarán durante los próximos días, con mañanas frías y tardes cada vez más templadas.

Para el viernes se espera una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. El cielo continuará con nubosidad variable y sin chances de precipitaciones. El ambiente seguirá fresco, especialmente durante las primeras horas del día.

El sábado presentará un leve ascenso de temperatura. La mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 17°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las condiciones seguirán estables.

El domingo continuará la tendencia de ascenso térmico, con temperaturas que irán desde los 7°C hasta los 18°C. Se espera una jornada agradable, con presencia de sol y nubosidad parcial.