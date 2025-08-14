Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con menor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto y despejándose en horas de la tarde-noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 4° y la máxima sería de 16º, bajando a 8° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1026.9 hPa, viento sudeste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Pronóstico extendido

El viernes se espera una mínima de 3° y una máxima de 16°. Continuará el cielo parcialmente cubierto a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 7° y una máxima de 16°. El cielo volverá a presentarse mayormente nublado.

Finalmente, el domingo se presenta nuevamente con cielo algo nublado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 8° y la máxima de 19°.