La ciudad de Santa Fe atraviesa este jueves una jornada fría, húmeda y con cielo cubierto. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lloviznas y lluvias aisladas durante las primeras horas y la tarde, con una temperatura máxima que llegará apenas a los 11°C.

Con 10,2°C, 99% de humedad y visibilidad reducida a 4 kilómetros, Santa Fe comenzó este jueves bajo un escenario invernal. El viento sopla del sector sur a 15 km/h y se espera que las condiciones se mantengan durante buena parte de la jornada, antes de una mejora gradual hacia la noche.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 se registraban 10,2°C, con una sensación térmica acorde a un escenario frío y húmedo.

La humedad alcanzaba el 99%, mientras que la presión atmosférica era de 1018,8 hPa. El viento soplaba desde el sur a 15 kilómetros por hora y la visibilidad se ubicaba en torno a los 4 kilómetros.

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Para este jueves 13 de agosto, el SMN prevé una temperatura mínima de 9°C y una máxima de apenas 11°C, por lo que será una de las jornadas más frías de los próximos días.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El viento continuará del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo inestables, con lloviznas y temperaturas cercanas a los 11°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche, el cielo permanecerá nublado, aunque la posibilidad de lluvias disminuirá considerablemente, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%. El viento rotará al sector sudeste y tendrá una velocidad estimada de entre 7 y 12 km/h.

El sol salió a las 7:41 y se pondrá a las 18:35, de acuerdo con los datos consignados para Santa Fe.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico muestra una recuperación moderada de las temperaturas a partir del viernes, aunque el fin de semana continuará con temperaturas máximas relativamente bajas.

Para el viernes se espera una jornada algo más templada que la del jueves. El SMN pronostica una mínima de 10°C y una máxima de 16°C.

El ascenso de la temperatura máxima será de unos cinco grados respecto de la jornada del jueves, aunque las condiciones seguirán siendo propias del invierno santafesino.

El sábado las temperaturas continuarán en valores similares. Se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 16°C.

Será una jornada con temperaturas más moderadas durante las primeras horas, aunque sin un marcado ascenso de la máxima respecto del viernes.

El domingo será el día más particular del pronóstico extendido. La temperatura mínima ascenderá hasta los 14°C, pero la máxima será de apenas 15°C.

De esta manera, se espera una jornada con una amplitud térmica reducida y temperaturas que permanecerán relativamente estables durante el día.