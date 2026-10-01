El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias aisladas durante la mañana y una mejora hacia la tarde.

La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 1 de octubre con 13,8°C, cielo cubierto y lluvia débil, de acuerdo con los datos actualizados a las 6 de la mañana. La humedad se ubicó en el 73%, mientras que la presión atmosférica alcanzó los 1019,7 hPa.

El viento sopla desde el sur a unos 21 km/h y la visibilidad es de 9 kilómetros. El sol salió a las 6:40 y está previsto que se oculte a las 19:05.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 10% y el 40%.

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La temperatura mínima prevista para este jueves es de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.

Hacia la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado, aunque sin probabilidad significativa de precipitaciones. Para la noche se espera un cielo ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 19°C.

El viento continuará predominando del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. Por la noche, disminuirá y tendrá dirección este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico muestra una mejora para los próximos días, con temperaturas que volverán a subir de manera gradual.

Viernes: se espera una jornada con una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 23°C.

Sábado: las marcas térmicas subirán nuevamente, con una mínima de 13°C y una máxima de 24°C.

Domingo: el cierre del fin de semana tendrá una mínima prevista de 12°C y una máxima de 23°C.