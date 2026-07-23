El frío continuará durante este jueves, aunque las condiciones comenzarán a mejorar hacia el fin de semana. El pronóstico extendido del SMN prevé un ascenso de las temperaturas para viernes, sábado y domingo.

La ciudad de Santa Fe inició este jueves 23 de julio con una mañana fresca y húmeda. De acuerdo con los datos disponibles, la temperatura era de 11,1°C, con una sensación de tiempo frío y un cielo parcialmente nublado. La humedad alcanzaba el 94%, mientras que el viento soplaba desde el sudeste a 13 kilómetros por hora.

La presión atmosférica se ubicaba en 1018,4 hPa y la visibilidad era buena, con un registro de 12 kilómetros. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

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La temperatura mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima alcanzaría los 15°C. Durante la mañana, los registros térmicos se ubicarán alrededor de los 10°C y subirán progresivamente hasta llegar a los 15°C durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 13°C.

El viento tendrá una intensidad moderada y predominará del sector noreste. Durante la mañana podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que por la tarde y la noche se espera una disminución, con registros de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De esta manera, el panorama meteorológico para la ciudad de Santa Fe estará marcado por la presencia de abundante nubosidad y temperaturas frescas, pero sin lluvias previstas para ninguna de las franjas horarias analizadas.

Pronóstico extendido

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar durante los próximos días, con un gradual ascenso de las temperaturas máximas.

Viernes: se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C. Será el comienzo de un repunte térmico luego de una jornada de jueves más fresca.

Sábado: la mínima será de 9°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 20°C. La amplitud térmica será mayor, con una mañana fría y un marcado aumento de la temperatura durante el transcurso del día.

Domingo: el termómetro se ubicará entre los 13°C y los 20°C, con temperaturas similares a las previstas para el sábado, aunque con una madrugada y una mañana más templadas.