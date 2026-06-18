El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para la tarde y la noche, cuando se esperan los fenómenos de mayor intensidad.

Después de un amanecer frío y nublado, el tiempo comenzará a desmejorar con el correr de las horas. El pronóstico oficial anticipa lluvias aisladas durante la mañana y tormentas fuertes desde la tarde, con probabilidades de precipitación de hasta el 100%. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 14°C.

Con una temperatura de 11,3°C a primera hora de este jueves, cielo nublado, humedad del 89% y viento del noreste a 23 km/h, Santa Fe inició una jornada con condiciones típicas de tiempo inestable. La visibilidad se mantiene en 12 kilómetros y la presión atmosférica es de 1012,2 hectopascales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%.

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Sin embargo, el panorama cambiará de manera significativa hacia la tarde, cuando se desarrollarán tormentas fuertes, condición que continuará durante la noche. Para ambos períodos, la probabilidad de precipitaciones aumenta hasta un rango de entre 70% y 100%, motivo por el cual el organismo nacional mantiene vigente un alerta amarillo para la región.

En cuanto al viento, durante gran parte del día predominará del sector noreste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche rotará al sudoeste, aunque con una intensidad mucho menor.

La temperatura máxima prevista para este jueves será de 14°C, mientras que hacia la noche descenderá hasta los 12°C.

Pronóstico extendido

El ingreso de aire más frío permitirá una mejora gradual de las condiciones durante los próximos días, aunque el ambiente continuará fresco.

Se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 15°C. Tras el paso de las tormentas, las condiciones tenderán a estabilizarse, aunque persistirá abundante nubosidad durante buena parte de la jornada.

El sábado comenzará más frío, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C. Se espera un mejoramiento del tiempo y temperaturas algo más agradables durante la tarde.

El fin de semana cerrará con un leve ascenso térmico. El pronóstico indica una mínima de 12°C y una máxima de 17°C, consolidando la mejora en las condiciones meteorológicas tras el episodio de inestabilidad.

El alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional indica la posibilidad de tormentas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.