La jornada arranca cubierta y con alta humedad en la capital santafesina. Se espera una leve mejora con nubosidad variable y temperaturas templadas.

La ciudad de Santa Fe transita un jueves con condiciones de tiempo marcadas por la humedad y la nubosidad. En las primeras horas del día, el cielo se presenta cubierto, con lloviznas registradas previamente y una temperatura de 20,1°C.

La humedad alcanza el 97%, con viento del sudoeste a 19 km/h, lo que refuerza la sensación de un ambiente fresco y húmedo.

De acuerdo al SMN, la jornada continuará con cielo nublado durante la mañana, mientras que por la tarde y noche se espera una mejora gradual, con condiciones parcialmente nubladas. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 25°C de máxima, dentro de un rango templado para esta época del año.

Puede interesarte

En cuanto al viento, se mantendrá leve a moderado, rotando del sudoeste al oeste y luego al sur hacia la noche, con velocidades que irán de los 7 a 22 km/h. No se prevén ráfagas intensas ni eventos significativos.

La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula durante toda la jornada, con valores que no superan el 10% en la mañana y descienden a 0% en el resto del día.

Pronóstico extendido

El panorama climático para los próximos días anticipa condiciones estables y un leve ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana:

Viernes: mínima de 18°C y máxima de 26°C. Cielo parcialmente nublado y ambiente templado.

Sábado: mínima de 18°C y máxima de 27°C. Jornada cálida, con nubosidad variable.

Domingo: mínima de 18°C y máxima de 26°C. Condiciones similares, con tiempo estable.

El inicio de la próxima semana traerá un descenso térmico, con máximas que volverán a ubicarse en torno a los 21°C y mínimas más frescas.