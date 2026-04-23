El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital provincial, con temperaturas agradables y sin precipitaciones.

La jornada en la ciudad de Santa Fe comenzó con 12,9°C, cielo despejado con neblina y una humedad alta del 97%, lo que generó un inicio fresco y con visibilidad algo reducida en las primeras horas del día. Con el correr de la mañana, las condiciones mejoran progresivamente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el jueves se mantendrá con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima se ubica en torno a los 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C, configurando un escenario templado y agradable.

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El viento sopla leve a moderado: por la mañana desde el sudeste entre 7 y 12 km/h, rotando al noreste por la tarde con intensidades de entre 13 y 22 km/h, y luego al este hacia la noche. No se prevén ráfagas significativas.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el organismo nacional prevé condiciones similares, con estabilidad y temperaturas moderadas:

Viernes: mínima de 13°C y máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Sábado: mínima de 15°C y máxima de 23°C, manteniendo el buen tiempo.

Domingo: mínima de 13°C y máxima de 22°C, con características otoñales y sin precipitaciones.