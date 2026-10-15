El pronóstico anticipa neblina durante la mañana, posibles chaparrones por la tarde y cielo mayormente nublado hacia la noche, con una temperatura máxima de 20°C.

El tiempo en la ciudad de Santa Fe tendrá este jueves 15 de octubre una jornada con nubosidad variable y condiciones que podrían desmejorar durante la tarde.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 20°C de máxima. Para el fin de semana, se prevé un descenso de las temperaturas durante el sábado y una recuperación de la máxima el domingo.

La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves con una temperatura de 12,4°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 100%, de acuerdo con los datos meteorológicos registrados a las 6. El viento soplaba del sudoeste a 12 kilómetros por hora, mientras que la visibilidad era de 12 kilómetros.

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De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, la temperatura mínima prevista para la jornada es de 14°C, mientras que la máxima llegará a los 20°C.

Durante la mañana se espera la presencia de neblina, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. Para la tarde, el organismo anticipa posibles chaparrones, con una probabilidad de lluvia que aumenta a un rango de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mantenerse mayormente nubladas, con una temperatura estimada en torno a los 16°C y una baja probabilidad de precipitaciones, de entre el 0% y el 10%.

En cuanto al viento, durante la mañana predominará del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde y la noche rotará al sur, con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El sol salió a las 6.23 y se pondrá a las 19.14, por lo que la jornada contará con casi 13 horas de luz natural.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días anticipa temperaturas moderadas, con un descenso de la mínima hacia el sábado y una recuperación de la máxima durante el domingo.

Viernes 16 de octubre: se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 19°C. Los valores térmicos serán similares a los de este jueves, aunque con una máxima ligeramente inferior.

Sábado 17 de octubre: será la jornada más fresca de las tres, con una mínima prevista de 12°C y una máxima de 18°C. Se registrará un descenso de las temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día.

Domingo 18 de octubre: la temperatura mínima bajará hasta los 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. De esta manera, se espera una amplitud térmica mayor, con una mañana más fría y una tarde con temperaturas más agradables.