El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada en la capital santafesina, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día, ambiente cálido para la época y ráfagas que podrían superar los 50 km/h durante la noche.

Este jueves 16 de julio comenzó con una temperatura de 17,4°C en la ciudad de Santa Fe, cielo despejado, humedad del 81%, viento del noreste a 19 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros, según el reporte de las 6 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A lo largo de la jornada, las condiciones se mantendrán estables, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Aunque el amanecer presentó cielo despejado, el pronóstico oficial indica que durante la mañana y la tarde predominará un cielo mayormente nublado, mientras que hacia la noche las condiciones pasarán a parcialmente nubladas.

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La temperatura oscilará entre una mínima de 14°C y una máxima de 25°C, valores superiores a los habituales para mediados de julio. El ambiente se mantendrá agradable durante gran parte del día gracias al ingreso de aire cálido desde el norte.

En cuanto al viento, se espera que sople del sector norte y noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la noche aumentará su intensidad, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes deban circular por rutas o realicen actividades al aire libre.

El SMN no prevé lluvias para este jueves: la probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 0 y 10% durante el día y desciende a 0% durante la noche.

Pronóstico extendido

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional muestran que el ambiente templado continuará durante los próximos días, con temperaturas máximas por encima de los 20°C y sin anuncios de lluvias.

El viernes se presentará con una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, convirtiéndose en la jornada más cálida de la semana. Se espera tiempo estable y temperaturas elevadas para la época invernal.

Para el sábado, el pronóstico anticipa una mínima de 16°C y una máxima de 23°C. Si bien la temperatura descenderá levemente respecto del viernes, continuará el ambiente agradable durante la tarde.

El domingo llegará con un nuevo descenso moderado de la temperatura. El SMN prevé una mínima de 15°C y una máxima de 20°C, manteniéndose las condiciones estables y sin precipitaciones previstas.