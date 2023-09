Luego que se conoció la noticia que Maxi Guidici, el exintegrante de Gran Hermano se tomó un blister de pastillas para dormir en la noche del jueves y tuvieron que internarlo, la preocupación del público y de sus seguidores fue en aumento. Con el correr de las horas se supieron más detalles del mal momento que estaba atravesando el exparticipante de la casa más famosa del país.

Una de las personas que salió a hablar al respecto fue su exnovia Juliana Díaz, de quien se separó hace pocos días. Al aire de LAM (América) la joven concedió una entrevista en la puerta del edificio donde vive, en compañía de su amigo y exhermanito Alexis Conejo Quiroga.

En diálogo con Ángel de Brito, la modelo se explayó sobre la situación que está viviendo su expareja y también habló sobre la angustia que siente por los comentarios de algunas personas hacia ella. “Dejame decirle algo a la gente que en este momento que estamos atravesando, que su familia está muy triste y que él está devastado porque no se acuerda de nada, que aflojen un poco porque me están mandando mensajes que ojalá me muera yo, que soy una mala persona”, dijo entre lágrimas.

Más adelante, visiblemente emocionada por la situación, Juliana continuó con su descargo. “Dicen que lo descuido, que dejé que haga lo que haga, que es todo mi culpa, y que tengan cuidado porque yo también tengo familia y yo también perdí seres queridos, y para mí es terrible estar pasando esto con Maxi, que yo lo amo con todo mi corazón por más de que nosotros ahora no estemos bien, es como que si a él le pasa algo yo me muero”, agregó con la voz entrecortada por el llanto. “Y que tengan consideración”, pidió con total sinceridad la joven de Venado Tuerto.

Cabe recordar que durante el día jueves Maxi había tenido un accidente con su automóvil en la puerta del estudio Mayor de Bailando 2023, en la localidad de Martínez. Durante la noche, Ángel de Brito había contado detalles del encuentro que había tenido con el cordobés en los pasillos del estudio de Marcelo Tinelli. “Lo vi muy blanco, pálido y no entendía qué le pasaba. Ahí me contó que acababa de chocar y que las personas que estaban adentro del otro auto lo habían querido agarrar a trompadas”, comenzó relatando el conductor de LAM, a raíz del choque que también había tenido Lola Latorre.

“Se salvó de que le pegaran porque lo reconocieron, le dijeron ‘Ah vos sos el de Gran Hermano’ y ahí mismo cambiaron la actitud y le pidieron sacarse una foto con él”, reveló de Brito. Luego de estar en la grabación del certamen de baile, Maxi se dirigió a su casa y allí comenzó a enviar mensajes a sus seres queridos, entre ellos a su mamá, que desde Córdoba se preocupó mucho por el estado de su hijo y le pidió a Cone fuera a verlo.

También Maxi se había comunicado con Juliana en ese momento. “Ayer él me llamó súper angustiado, yo le pregunté como estaba con el tema del choque. Yo había tomado la decisión de separarnos, de que nos tomemos unos días, porque se estaba tornando muy poco sana la relación, muchas peleas. Estaba volviendo todo un poco tóxico, fuerte”, detalló la actual participante de Bailando 2023.

“Nosotros nos separamos y en su momento necesitábamos aire, enfocarnos en nuestros proyectos. Yo creo que nos hizo bien de alguna u otra manera. Después de esa separación nunca volvimos a estar bien del todo. A nosotros nos cuesta mucho, yo lo veo en los chicos, hasta a mi me pasa que por ahí tengo ataquecitos de ansiedad, me pongo nerviosa porque una piensa en el futuro, qué va a pasar, qué no va a pasar. Es todo muy nuevo, estás todo el tiempo a la expectativa. Lamentablemente estábamos en boca de todo el mundo. Hoy recibí mensajes terribles que me decían que ojalá que me muera, que es todo mi culpa... Es súper difícil”, dijo, muy afectada por lo que le ocurrió a su exnovio.

Cabe recordar que el jueves Juliana anunció que estaba separada a través de una historia de Instagram, donde acumula más de 600 mil seguidores.

“Hola a todos, solo quería contarles que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación”, escribió la modelo.

Y agregó: “Es una separación definitiva. No hay retorno por el bien de nuestra salud. Así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz. Gracias”.

Los ex ‘hermanitos’ se habían reconciliado después de una separación que duró poco más de un mes.