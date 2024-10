Julieta Poggio, ex participante de Gran Hermano, quedó envuelta en una fuerte polémica tras ser acusada de haber protagonizado un episodio bochornoso junto a dos amigas en una reconocida bodega de Mendoza. Según la información divulgada por la influencer Pochi de Gossipeame, Poggio y sus acompañantes habrían estado ebrias y alterando la tranquilidad del lugar con gritos descontrolados, lo que generó que el personal de seguridad interviniera para pedirles que moderaran su comportamiento.

“Estaban tan fuera de sí que durante la visita guiada se escuchaban los gritos de fondo. Fue incómodo para todos los presentes”, aseguró Pochi en su cuenta de Instagram, acompañando sus declaraciones con un breve video que capturaba la voz de Poggio. El escándalo rápidamente generó repercusiones, colocando a la ex Gran Hermano, quien tiene proyectos en cine y recientemente fue invitada al programa de Mirtha Legrand, en el centro de la atención mediática.

De vuelta en Buenos Aires, Poggio no tardó en reaccionar. En el streaming Rumis, la bailarina expresó su enojo contra quienes difundieron la noticia y apuntó directamente a la panelista de Empezar el día (Ciudad Magazine): “Si sos una persona que saca fotos de manera malintencionada y las manda a un chimentero con una página mediocre, eso te va a volver. ¿Vos pensás que ser mala persona es gratis? No”, afirmó enfurecida, asegurando que la situación le “arruinó el día”.

La joven defendió su comportamiento, alegando que es normal divertirse al visitar una bodega. “¿Qué necesidad hay de grabar eso? Y peor aún, compartirlo. Además, esta chimentera me odia, por eso la tengo bloqueada. Siempre sacan las cosas de contexto e inventan”, agregó Poggio, molesta por la cobertura del incidente.

Sin quedarse atrás, Pochi respondió con contundencia: “Estabas borracha y a los gritos en Casa Vigil, un lugar carísimo. En un boliche, puede ser divertido, pero ahí no era el contexto adecuado. ¡Por algo me mandaron la información!”, defendió la influencer, reafirmando su postura ante el descargo de la ex Gran Hermano.