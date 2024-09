Confirmado: Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morrisette, Tool, y Rüfüs du Sol formarán parte del Lollapalooza Argentina 2025. La producción anunció el line up de artistas que se presentará en la décima edición del mega evento de música y entretenimiento, que como cada año, se celebra en el Hipódromo de San Isidro de Buenos Aires. El festival se desarrollará el 21, 22 y 23 de marzo y las entradas se consiguen desde junio a través del sitio web de All Access.

Desde que la productora DF Entertainment comenzó a dejar algunas pistas en su web y redes sobre los posibles invitados de la siguiente fase, los usuarios no dejaron de especular. Los nombres que sonaban con más fuerza para el Lollapalooza Argentina 2025 eran Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Lana del Rey, y Alanis Morissette. Excepto la segunda, le atinaron a todos.

Los otros artistas que llegan a la décima edición en Argentina son: Tan Biónica, Wos, Benson Boone, Foster the People, Tate Mcrae, La K'onga, Los Ángeles Azules, Zedd, Nathy Peluso, Ca7triel & Paco Amoroso, Mon Laferte, The Marías, Rawayana, Fontaines D.C, Sepultura, James Hype, Inhaler, Caribou, Jpegmafia, Wave to Earth, Blond:ish, Lasso, Barry Can't Swim, Michael Kiwanuka, San Holo, Artemas, Chita, Ana Mena, Disco Lines, Kasablanca, Nessa Barrett, Luz Gaggi, Salastkbron, Marina Reche, Elena Rose, Doblep, Nanpa Básico, Littel Jesus, El Malilla, Micro TDH, Arde Bogotá, Darumas, PabloPablo, Aron, Dum Chica, Ponte Perro, Vinocio, Lil Pani, Central Norte Crew: Brychtta, Metal 2MG, ETTA, Juana Aguirre, BB Asul, Lici, Francisco Victoria, Planta, Soulfía, Samuraï, Estratosfera, Juan López, Deyco, Milk Shake, Queralt Lahoz, y La Cintia.

El Lollapalooza, festival de música y entretenimiento que originó en 1991 el cantante Perry Farrell, de Jane's Addiction, llegó por primera vez a la Argentina en 2014, convirtiéndose en una de las principales sensaciones del momento. El evento, que por entonces contaba con dos fechas al año, agotó la totalidad de sus entradas y se estableció como una de las propuestas culturales más esperadas por jóvenes y adultos.

El éxito del Lolla reside en la posibilidad de ver en el escenario a impresionantes artistas y bandas de talla internacional, como lo fueron Robert Plant, Metallica, The Strokes, Calvin Harris, Pixies, Imagine Dragons, Eminem, Miley Cyrus, Arctic Monkeys, Skrillex, The Smashing Pumpkins, Rosalía, Billie Eilish, Jack White, Martin Garrix, Foo Fighters, Red Hot Chilli Peppers, Limp Bizkit, entre muchos otros. Además, el festival da a conocer a grandes talentos de territorio argentino y latinoamericano.

Cómo comprar entradas para el Lollapalooza Argentina 2025

La producción informó este martes que se agotó la Preventa Tres de entradas para la edición 10 del LollaAr. Esto quiere decir que se habilitó la cuarta preventa para tickets que permiten entrar a los 3 días del festival, por $220.000 (sin contar con el costo por servicio).

Asimismo, está habilitada la Preventa 5 Plus y Preventa 5 Lolla Lounge, que cuentan con otros beneficios, y cuestan $372.000 y $600.000, respectivamente (nuevamente, sin contar con el costo por servicio).

Puede interesarte

3 Day Pass Plus

Esta entrada al festival permite el ingreso a dos sectores exclusivos dentro del predio donde habrá:

Espacios de relax con sombra

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Pantallas gigantes con transmisión del festival

Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless

Juegos en el césped

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.

3 Day Pass Lolla Lounge

Este abono permite el ingreso exclusivo a la zona de Lounge & Terrazas:

Vista preferencial a los escenarios principales del festival

Áreas de relax y descanso

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Lockers

Acceso a compra de comida y bebida exclusivos, carga de cashless

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.