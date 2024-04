Cuando Kate Middleton anunció su reciente diagnóstico de cáncer en un sombrío vídeo a finales del mes pasado, dio una explicación para retrasar su revelación al público. Dijo que ella y su marido , el príncipe Guillermo, se estaban tomando tiempo para explicar su enfermedad a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

En las semanas transcurridas desde el anuncio, la familia ha pasado las vacaciones de primavera de los niños en privado.

Según un amigo de la familia "de toda la vida" que habló con People los niños "animan [a sus padres] devolviéndoles la sonrisa" y están ayudando a apoyar a Kate en su difícil diagnóstico.

"Te anima la extraordinaria resiliencia de los niños", ha contado el amigo. "Divertirse juntos cuando pueden es muy importante... Los niños son el centro de su mundo".

Al parecer, Kate escribió ella misma las palabras que pronunció sobre su diagnóstico, y el vídeo se grabó en el patio trasero de la familia en Windsor, donde viven en una casa cerca del castillo.

"Nos ha llevado tiempo explicárselo todo a George, Charles y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien", explicó en el vídeo publicado el 22 de marzo.

"Como les he dicho, estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a sanar, en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu".

La salud del rey

El rey Carlos III también se enfrenta a un reciente diagnóstico de cáncer, y un amigo de la familia comentó recientemente a Vanity Fair que "Carlos adora a Kate y siente un gran respeto por ella y por la valentía que ha demostrado en todo esto", ha asegurado el amigo: "Él la apoyó totalmente en la grabación del mensaje. Lo han animado los muchos mensajes de apoyo que ha recibido, y sabía que Kate recibiría el mismo apoyo del público."