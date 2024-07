Después de meses de anticipación, Katy Perry finalmente ha anunciado que su próximo proyecto, titulado 143, llegará este otoño (boreal).

La estrella pop de 39 años reveló en redes sociales la portada del LP: una foto espacial de Perry semidesnuda aparentemente levitando en el centro de un cosmos azul y rojo. También confirmó en la leyenda que el proyecto llegará el 20 de septiembre, cuatro años después de su último álbum, Smile, del 2020.

Para los curiosos sobre el título numérico del álbum, “143” es un código para “I love you” (te amo). El uso se remonta a principios de la década de 1990, según Dictionary.com.

“Me propuse crear un álbum de dance-pop audaz, exuberante y celebratorio con la expresión numérica simbólica 143 del amor como mensaje central”, confirmó Perry en un comunicado.

143 será encabezado por el sencillo previamente anunciado de la exjurado de American Idol, “Woman’s World”, que sale el 11 de julio y fue producido por Dr. Luke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph y Rocco Did It Again! Un día antes del anuncio del álbum, la cantante compartió un adelanto del video musical de la canción, con arreglos vocales de alta energía y tomas sensuales de Perry interpretando a una modernizada Rosie the Riveter (Rosie, la remachadora) en un bikini rojo, blanco y azul.

Según un comunicado de prensa, la canción es una buena muestra de muchas de las canciones en 143: un “regreso sexy y valiente para la multifacética música”.

Los fans también pueden esperar “himnos pop empoderadores y provocativos” con “mucho corazón, y muchos BPM”.