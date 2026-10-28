Kim Kardashian volvió a captar todas las miradas con una particular elección de vestuario durante la presentación de la serie All's Fair en Roma. La empresaria y figura televisiva lució un vestido de lunares blancos y negros inspirado en Cruella de Vil, uno de los personajes más reconocidos de Disney, y completó su aparición acompañada por dálmatas.

El estilismo fue diseñado por Law Roach, reconocido asesor de imagen de celebridades, quien apostó por una reinterpretación moderna del personaje de 101 dálmatas.

La propuesta combinó un diseño de alta costura con elementos vinculados al universo de la famosa villana, lo que convirtió la aparición de Kardashian en uno de los momentos más llamativos del evento.

El vestido de lujo con el que sorprendió Kim Kardashian

Para la ocasión, la protagonista de All's Fair eligió un vestido de la firma Galia Lahav, perteneciente a su colección nupcial de otoño-invierno.

La prenda, de corte ajustado y estilo strapless, se destacó por un corset estructurado, escote corazón y un estampado blanco con lunares negros.

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El diseño también incorporó pronunciadas aberturas laterales a la altura de la cadera, detalles de encaje y una falda larga con una extensa cola.

Para completar el conjunto, Kardashian utilizó zapatos negros de taco alto de Jimmy Choo, que acompañaron la estética del vestido.

Un estilismo inspirado en Cruella de Vil

Uno de los aspectos más originales de la presentación fue la presencia de dálmatas que acompañaron a la empresaria y reforzaron la referencia al personaje de Disney.

El estilista Law Roach buscó recrear la estética de Cruella de Vil mediante el estampado de lunares, inspirado en el pelaje de estos perros, pero con una interpretación contemporánea.

En cuanto al peinado, Dimitris Giannetos realizó una cola de caballo alta, tirante y de acabado prolijo.

El maquillaje, a cargo de Melissa Hurkman, incluyó sombras cálidas, delineado discreto y labios en tonos nude, manteniendo el protagonismo del vestido.

La presentación de All's Fair en Roma

La aparición de Kardashian se produjo durante una actividad promocional de All's Fair, la serie en la que participa como una de sus protagonistas.

En el evento también estuvieron presentes Sarah Paulson, Niecy Nash y Naomi Watts, quienes integran el elenco de la producción.

Las actrices posaron juntas y mostraron diferentes propuestas de vestuario, con diseños estructurados y elegantes.

Con esta elección, Kim Kardashian volvió a utilizar la moda como protagonista de una aparición pública, esta vez mediante un homenaje a una de las villanas más famosas del cine de animación.