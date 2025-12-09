En los últimos días, L-Gante quedó envuelto en un escándalo por el conflicto millonario que enfrenta con su exmanager. Ahora, disparó contra su entorno y aseguró que lo traicionaron.

El cantante de cumbia se expresó en una publicación de Facebook que luego eliminó. Sin embargo, algunos usuarios llegaron a hacer una captura de pantalla del comunicado.

Tal como se puede leer, L-Gante hace mención a la compra de una casa nueva que se vio frustrada. “Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar”, dijo.

El texto que escribió L-Gante. (Foto: Instagram/gossipeame)

“Algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando”, expuso el músico.

“He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor, que jamás podrán decir que tienen palabra”, disparó L-Gante en la publicación.

“Ya cuántos conocí de esos que se quiebran por un par de pesos. A mí me enseñaron que la plata va y viene, y lo que no vuelve es la paz para aquellos que traicionan”, reflexionó.

Por último, lanzó una frase tajante en contra de este entorno: “Les deseo suerte, porque les va a costar ser felices”.

El comunicado de L-Gante en contra de su equipo de trabajo

El 20 de octubre, L-Gante decidió ponerle un punto final a los rumores y especulaciones. A través de su cuenta de Instagram, el músico confirmó que los shows pactados siguen en pie, pero informó que otras personas tomarán el rol de Maxi el Brother, quien supo ser su representante y amigo.

“He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me han acompañado hasta acá por su dedicación y compromiso”, expuso el referente de la cumbia 420.

L-Gante se expresó mediante un comunicado tras la traición de su manager: “Hoy comienza una nueva etapa” (Foto: Instagram /lgante_keloke)

Acto seguido, señaló: “A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y artista”.

“También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados”, aclaró. Y cerró: “Se viene una nueva etapa, y voy con todo”.