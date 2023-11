Luego de que se conocieran los resultados del balotaje, en el que Javier Milei superó a Sergio Massa como nuevo presidente electo de la Argentina, muchas miradas giraron en torno al cantante de cumbia L-Gante, al que se le atribuía una supuesta declaración sobre el resultado del balotaje: “Si no gana Massa, me retiro de la música”.

Con los números consumados, las redes sociales se conmocionaron ante un eventual retiro del artista. No obstante, el referente de la "cumbia 420" se mostró enfadado y aseguró que no va a dejar su profesión. “Jamás di a conocer mi opinión política. Tampoco me voy a retirar de la música. Es una noticia falsa que se ha generado para que traccione nomás. Mañana es mi segundo Luna Park”.

El mensaje de L- Gante a Milei luego del balotaje

Para sorpresa de muchos, Elian Valenzuela (su nombre real) publicó una storie en Instagram en la que le dio la bienvenida al libertario. “Bienvenido, señor presidente. Esperamos y deseamos que sepa hacer lo mejor posible para nuestro país”, escribió junto a la imagen del candidato de La Libertad Avanza.

A pesar de ello, salió a aclarar que su posteo no implicaba su simpatía con los ideales del espacio. “Le estoy dando la bienvenida al señor que va a ocupar la presidencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó a ser respetuoso. Si alguien no lo es… yo lo voy a ser igual”, fue el descargo del joven de 23 años a través de su cuenta de Instagram, dichos que luego eliminó.