La letrada Lidia Rosenstein contó detalles de la denuncia de Indiana Cubero a su mamá por “violencia familiar”.

Indiana Cubero denunció a su mamá Nicole Neumann por “violencia familiar” en el Juzgado Número 2 de San Isidro, a cargo de la jueza Celina Cendra, presentando un audio como prueba del maltrato que habría recibido cuando vivía en su casa.

En diciembre de 2022, Indiana decidió irse a vivir con su papá, Fabián Cubero, y su pareja, Mica Viciconte. Tiempo después, la adolescente de 14 años decidió denunciar a su madre y, al trascender la información, la abogada de la menor y de su padre, Lidia Rosenstein, decidió hablar de la causa en el programa A la Barbarossa.

“Indiana fue agredida, vapuleada, maltratada. Cuando Indiana sentía lo que estaba viviendo como algo realmente terrible, le pidió a su papá irse a vivir con él. La niña muy hábilmente grabó a su mama para poder demostrarle a su papá el maltrato. La mamá le quitó el teléfono, lo que no sabía es que el teléfono seguía grabando. Hay situaciones en las que se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha, lo que se hizo fue una protección”, explicó la letrada.

“Fueron desgrabados por un perito. Hay 64 páginas de desgrabación. Es una mamá muy agresiva. Tiene un narcisismo tan grande que no entiende que alguien se le pueda oponer. Hay insultos y hay agresiones terribles. No la escucha, ella es la víctima siempre. No hubo violencia física, hubo violencia psicológica”, agregó.

“La nena la seguía internalizando como natural y podía ser que cuando conociera a un chico, le pareciera natural y después estaríamos gritando ‘ni una menos’. Si el padre ejerce algún tipo de violencia, se resuelve de inmediato. Cuando se trata de la madre, los juzgados no creen nada. A Indiana la citaron y la escucharon. Por eso la nena no sale del país con la madre. La mamá tenía esperanza que volviera, pero ella no quiere tener contacto directo con su mamá. No tienen una comunicación adecuada. La relación con sus hermanas es muy buena”, finalizó.