La cita fue a las 16 y apareció unos 25 minutos después, visiblemente orgulloso y contento. No era para menos: agotó dos estadios River Plate, vendiendo más de 150 mil entradas en apenas una cuestión de horas.

“Hasta hace un par de dias -dijo- estaba bien, pero cuando entré al estadio fue loco, entendí lo que significa River a nivel hito. Para mí River es mostrarle a la gente cuánto maduré, cuánto mejoré".

Sin admitir mayores nervios por el desafío, contó: "Soy bastante tranquilo, en la previa al show veo series y estoy con mi perrita. Hay una presión pero nada es tan grave y esto es lo mas lindo que me puede pasar en la vida".

Con estos shows, el máximo referente del movimiento urbano reafirmó su poder de convocatoria y se convirtió en el artista más jóven en lograr agotar el aforo completo de la cancha, sumando así un nuevo récord en su meteórica carrera que el año pasado llenó cuatro Vélez.

Duki viene de presentarse en su primera gira norteamericana completamente agotada con shows potentes en ciudades como New York, Chicago y Miami. Durante junio y julio estuvo girando por España con fechas especiales en Asturias, Bilbao y Madrid, ante más de 250 mil fans.

"Lo de España es muy loco", contó en la conferencia de prensa. "Al principio tenia miedo por cómo me conocieran fuera de la Argentina. Al hacerme conocido en España la gente me prejuzga. En un momento frené el proceso, pero después de la pandemia la gente me trataba con respeto. Gente en Salamanca, señoras saludándome porque me vieron en El hormiguero. Me siento como en casa: ahora vamos allá y todos saltan, hacen pogo y siento que conectamos mucho".

El nuevo disco

A mitad de este año lanzó su último disco, Antes de Ameri, que presentó de sorpresa en sus redes sociales: “Mis diablas y mis diablos, acá les habla el Duko. Quería informarles que la Misión Apollo 13 falló. Sin embargo estamos a punto de iniciar un programa nuevo, este programa se llama Ameri. Pero quería dejarles un regalo antes de partir”.

Antes de Ameri contó con las colaboraciones de artistas como Jhayco, Quevedo, Lucho SSJ, WE$T DUBAI, Akapellah, Neutro Shorty, Micro TDH, C.R.O y Salastkbron.

Lo definió como un álbum de trap. Según sus palabras: “Este disco se escucha entero de principio a fin, está todo conectado, y fue armado con el propósito de que la experiencia sea el disco entero, no canción por canción”.

Lo que se viene: el Bernabeu

En 2024 Duki se volverá a reencontrar con sus fans del viejo continente en el mítico Estadio Bernabéu de Madrid, el 8 de junio con entradas agotadas meses antes, otro hito inigualable para el joven músico.

En el encuentro con la prensa admitió: "Mi sueño frustrado era tener una banda de rock, pero no toco ningún instrumento". Y sobre el final reflexionó: "Argentina es un semillero de artistas y de soñadores".

Antes de retirarse le preguntaron qué sigue en su carrera, se le llenaron los ojos de lágrimas y confesó: "Cuando me pregunto que sigue ya no sé, me genera angustia y me da un poco de miedo quemar tantas etapas a los 27 años".

"Duki":



Después no pudo seguir hablando y se retiró muy emocionado.