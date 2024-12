Isabel Macedo está atravesando un verdadero drama y denunció mala praxis. El 14 de noviembre, se golpeó muy fuerte la nariz en los ensayos de la obra Margarita. La novela infantojuvenil de Telefe pisará las tablas del Movistar Arena en febrero de 2025, y el elenco está enfocado en eso.

Pero la lesión que tuvo la actriz asustó a todos, por la cantidad de sangre que le salió, la hinchazón no tardo en hacerse visible, y los moretones. La llevaron a un nosocomio, le hicieron las curaciones, y la mandaron a su casa porque, supuestamente, era solamente el golpe.

Pero no fue así. “No sé ni cómo empezar a contarles lo que descubrimos hoy”, comenzó y soltó: “Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico. Abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires (ella vive en Salta), que el informe decía que no tenía nada”.

“Era sólo un golpe, supuestamente, y tengo tres fracturas en la nariz. ¡Lo que lloré! No es que quería llorar, pero se me caían las lágrimas de la impotencia, de no haber sabido en el momento. Igual ya está. Tengo que pensar para adelante, ver qué hago. Me van a tener que operar, les quería contar eso”, agregó Macedo.