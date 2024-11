La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció una medida insólita en la que “por seguridad” no se podrá ingresar al estadio Defensores del Chaco, para presenciar el partido entre Argentina y Paraguay por la vigésimo primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, con la camiseta de Lionel Messi o cualquier otro jugador visitante.

Ante esto, el entrenador de “La Albiceleste”, Lionel Scaloni, afirmó que “es inevitable que haya camisetas de Messi porque es más fuerte”, mientras que el DT de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, sostuvo que “no quiere un foco de conflicto”.

Esta decisión fue tomada previamente en el duelo entre los locales y Brasil, y será ratificada en el encuentro de este martes ante el elenco argentino.

En tanto, el oriundo de Pujato se expresó al respecto en conferencia de prensa. “Lógicamente que, para el futbolista paraguayo, para el hincha, quisieran ir todos con la camiseta de la Selección. Pero Leo es más fuerte que todo eso y va a haber camisetas de Argentina”, exclamó.

Y concluyó: “Eso no indica que no hinchen para Paraguay. Me parece que está bueno que la gente del fútbol reconozca lo que es él. No por tener una camiseta vas a hacerte hincha de Argentina. Aunque no creo que haya que mezclar, seguro que para ellos es mejor que vayan con la roja y blanca”.

Por su parte, ex director técnico de Boca, no quiso hondar mucho sobre el tema y trató de desviar el foco de la pregunta.

“Lo de la camiseta no tengo nada que ver. No tenía ni idea de eso. Creo que lo que se trata es achicar el margen de un posible foco de conflicto. Messi mañana es nuestro rival, yo le deseo que juegue el mejor partido de su vida contra Perú, pero mañana no”, sentenció Alfaro.

A su vez, añadió: “Yo no quisiera que por una camiseta tengamos un foco de conflicto donde no tiene que existir. Nosotros sabemos que puede haber una camiseta de Messi, pero mañana, el paraguayo va con la camiseta de Paraguay”.