La Selección Argentina de básquet perdió frente a República Dominicana por 84 a 83 en tiempo suplementario, en Managua, y el partido terminó con golpes, empujones y duras sanciones disciplinarias. El Panel de Disciplina de la FIBA castigó a jugadores y federaciones de ambos equipos con suspensiones y multas económicas.

El cierre violento del partido

El desenlace fue tenso. Tras el último tiro errado de Juan Marcos, los dominicanos festejaron de manera efusiva y los argentinos reaccionaron con enojo. Hubo empujones, piñas y varios jugadores de ambos planteles se involucraron. Los árbitros y compañeros intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.

Francisco Caffaro reconoció el error en conferencia: “Creo que le fueron a celebrar en la cara a Juani, creo, al pedo. Ya ganaste el partido. Nosotros también estuvimos involucrados, pero no creo que fuimos los causantes. Yo me metí y no me tenía que haber metido. Pero es difícil cuando ves a un compañero en esa situación. Es un poco instinto. Cuando me di cuenta, traté de calmar un poco la situación”.

Reclamos al arbitraje

El entrenador argentino, Pablo Prigioni (entrenador del combinado nacional), apuntó contra los jueces. “Es difícil no comentar sobre algunas situaciones en momentos clave. Hay una falta a Vildoza al final, que le pegan en la cara y es antideportiva. No entiendo qué más hay que hacer para que cobren una antideportiva. ¿Lo tiene que agarrar del cuello? No entiendo. Hay un campo atrás tremendamente dudoso, aunque todavía no vi la imagen. Situaciones clave que definen el juego”, afirmó.

Prigioni agregó: “Lo del final es consecuencia de eso. De permitir, permitir, permitir... Y después ocurre lo que ocurre. Tendrían que hacer una autocrítica importante. Hay que estar a la altura del nivel que están jugando los dos equipos. Y creo que hoy no ha sido así”.

Las sanciones de la FIBA

La Federación Internacional aplicó medidas severas tras la pelea.

Para República Dominicana:

David Jones quedó suspendido por dos partidos oficiales FIBA.





Juan Guerrero y Juan Suero recibieron una fecha de suspensión cada uno.





Ángel Delgado fue sancionado con un partido bajo un período de prueba de tres años. Si reincide, la suspensión se aplicará automáticamente.





La Federación Dominicana de Baloncesto deberá pagar una multa de 20.000 francos suizos.





Para Argentina:

Gonzalo Bressan fue sancionado con dos partidos oficiales.





Francisco Caffaro y Juan Vaulet recibieron una fecha de suspensión cada uno.





El entrenador Pablo Prigioni fue multado con 2.000 francos suizos.





La Federación Argentina de Baloncesto deberá pagar 20.000 francos suizos.





La FIBA aclaró que no hará más comentarios sobre el partido.

Próximo desafío argentino

Con estas bajas, la Selección Argentina cerrará la fase de grupos contra Colombia sin tres jugadores internos. Pablo Prigioni contará con Juan Francisco Fernández y Santiago Trouet como principales opciones en la zona pintada.

Argentina suma hasta ahora una victoria y una derrota en el Grupo C. Había debutado con un triunfo por 94 a 70 frente a Nicaragua y luego cayó con República Dominicana. Los dos primeros de cada zona, junto a los dos mejores terceros, avanzarán a la siguiente fase.