Hace más de cinco meses que circulan rumores de romance entre la China Suárez y Marcos Ginocchio, y ella, que no suele dar puntada sin hilo en las redes sociales, encendió la mecha publicando una imagen del “primo” durmiendo con una gorra en la cabeza.

Esta imagen coronó una serie de avistamientos de la actriz en compañía del ganador de Gran Hermano 2022, muy juntos en los últimos días, y la convirtió en tendencia en las redes sociales, y también en objeto de todo tipo de conjeturas.

La foto de Marcos Ginocchio que publicó la China Suárez (Foto: @Instagram)

“Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean AMIGOS. Es imposible conocer al primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano (SIC) porque es BUENO de corazón y me hace feliz de gente así”, cerró con un emoji de manitos haciendo corazón.

La aclaración sobre la foto de Marcos Ginocchio que publicó la China Suárez (Foto: @Instagram)

Puede interesarte

“¿Y Lauty Gram? La China y Marcos Ginocchio juntos en la noche del sábado. El 23 de diciembre pasado confirme el romance. ¿Qué me van a decir ahora?”, escribió en sus redes Juan Etchegoyen, junto a la foto de Marcos que publicó la China y prometió que contará “todo” este lunes.