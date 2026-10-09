La confirmación del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a generar repercusiones en redes sociales y tuvo como una de sus protagonistas a Eugenia “la China” Suárez, actual pareja del futbolista.

Poco después de que Icardi hiciera pública la resolución del Tribunal de Milán que puso fin legalmente a su matrimonio con Wanda, la actriz compartió un video bailando que rápidamente llamó la atención por el momento elegido para publicarlo.

En las imágenes, la China aparece bailando al ritmo de “COMPA COLETO (uy_como)”, de Aria Vega. Sobre el video escribió: “Cuando mirás a tu novio”, acompañado por un emoji, mientras que al compartirlo en sus historias agregó: “Hoy es un buen día”.

La publicación fue interpretada en distintos programas y medios como una celebración por la resolución judicial que oficializó el divorcio de su pareja. La actriz no hizo una referencia directa a Wanda Nara, pero la coincidencia temporal entre ambos posteos alimentó la repercusión.

El propio Icardi había comunicado horas antes la sentencia y expresó su satisfacción con el resultado. “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa”, escribió el delantero en sus redes sociales.

Según la información difundida por el futbolista, el Tribunal de Milán declaró disuelto el matrimonio y rechazó distintos reclamos económicos vinculados al proceso. Sin embargo, aún permanecen abiertos otros litigios entre Icardi y Nara relacionados con cuestiones patrimoniales.

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La reacción de la China sumó así un nuevo episodio a una historia que durante los últimos años estuvo atravesada por separaciones, conflictos judiciales y una fuerte exposición pública.