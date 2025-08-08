Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2023, cosechó los frutos de años de esfuerzo y este jueves fue su entrega de diplomas. El modelo se consagró como abogado recibido de la Universidad Nacional de Salta (UNSA).

En las imágenes que circularon de la ceremonia, se puede ver la emoción del ex «hermanito» al recibir el diploma entregado por los jefes de cátedra de su universidad, mirando hacia al cielo y agradeciendo a Dios por el momento.

“Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, escribió Ginocchio en sus redes sociales, dándole fin a esta etapa.

El momento captado por las cámaras se viralizó en redes sociales y sus fanáticas lo llenaron de elogios y felicitaciones.

Los famosos que lo saludaron

Lo cierto es que el logro del exparticipante de Gran Hermano no pasó desapercibido para varias celebridades, entre ellas el cantante y exintegrante del dúo MYA, Maxi Espíndola, quien le escribió: «¡Crack!».

Por su parte, el ganador de la undécima edición del reality, Bautista Mascia, también se sumó a los saludos con un mensaje: «Grande primotee. Un ejemplo», acompañado de emojis de fuego y corazón.

Además, su excompañero y también finalista de la competencia, Nacho Castañares manifestó su orgullo al enterarse de la noticia. «Increíble», expresó con emojis de aplausos.

Por último, Walter «Alfa» Santiago, otro de los exparticipantes del programa, también le hizo llegar su afecto: «Felicidades!!!! Te quiero Marquitos!!!!!»