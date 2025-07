Juana Repetto está en plena construcción de su nuevo hogar y no duda en compartir cada paso del proceso con sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, la actriz y conductora mostró cómo avanza una de las zonas más importantes del hogar: la cocina. Emocionada, decidió grabar el instante exacto en que su hijo mayor, Toribio, veía por primera vez el espacio casi terminado.

“Cerrá los ojos, escuchame y no los abras hasta que yo te diga. Vos caminás. No abras, no abras. A la cuenta de uno, dos, tres”, le indica Juana a su hijo mientras recorren juntos el sector aun en obra. Con una mezcla de sorpresa e ilusión, el pequeño abre los ojos y observa con atención los muebles, los electrodomésticos y los detalles ya instalados. “Falta un montón. Pero mirá el horno... A ver… Pero mirá. ¡Guarda! No te apoyes tanto. ¡Miren, quedó bien! Sí, sí. Ay, mi sueño”, comenta Repetto, visiblemente conmovida mientras filma la escena.

Durante la recorrida, también se detienen en la isla central de la cocina, en el espacio de la pileta y en un sector especial que llamó la atención del niño: un tacho con sistema de separación. “¿Qué es esto?”, pregunta Toribio, y su mamá responde con naturalidad: “Un tacho para reciclar”.

Acompañando el video, Juana escribió: “¡Sorpresa! Tenemos cocina. Tori está tan expectante y pendiente de los avances que el día que estaban colocando la cocina lo llevé y miren su carita”. Como suele suceder en cada una de sus publicaciones referidas a su familia, la reacción de sus seguidores no tardó en llegar: “Qué lindo es ver que se van concretando las cosas”, “Hermoso todo”, “Amo su cara de felicidad”, “¡Vamos que ya falta poco!”, “La sorpresa de ellos es lo mejor del mundo”, “Te felicito por tu linda casita”, fueron algunos de los comentarios destacados.

El entusiasmo de Juana por su nueva casa se refleja también en otros espacios, como los baños de sus hijos, que están próximos a terminarse. Días atrás, compartió los recorridos por esos ambientes con cada uno de los niños. Primero fue el turno de Belisario, su hijo menor fruto de su relación con Sebastián Graviotto. En el video, se lo ve caminar tímidamente hacia su baño mientras su madre lo guía. “¿Viste lo bueno que está tu baño? Mirá, ¿lo querés ver?”, le dice desde detrás de cámara. El niño, sorprendido, sonríe y se lleva las manos a la cara en señal de emoción. “Quedé más helada que Beli cuando vi su reacción”, escribió Repetto en esa ocasión.

Posteriormente, el protagonista fue Toribio. Tal como había hecho con su hermano, Juana lo esperó cerca de la puerta del baño y grabó su reacción al ingresar por primera vez. “Vas a ver tu baño por primera vez. Pará, ¡quedate quieto!”, le dijo con complicidad mientras él aguardaba detrás del hueco donde se instalará la abertura. Al ingresar, el niño exploró cada rincón con entusiasmo y, cuando su madre le aclaró que aún quedaban detalles por terminar, él respondió con naturalidad: “Sí, ya sé”.

El proyecto de esta nueva casa se ha convertido en una experiencia compartida entre Juana y sus hijos. Más allá de la obra en sí, la actriz lo vive como una construcción colectiva donde los pequeños también son protagonistas. La expectativa por cada avance, la participación en las decisiones y la alegría ante cada sorpresa son una constante en las publicaciones de Repetto, que no duda en mostrar con transparencia y ternura cómo se va materializando un sueño familiar. Por ahora, la cocina ya comenzó a tomar forma y, para ella y su familia, está cerca de convertirse su hogar para siempre.